



"Ликуд": никакого бунта в партии нет

В "Ликуде" отреагировали заявления некоторых депутатов от партии о том, что необязательно продолжать продвижение законов в рамках правовой реформы без достижения широкого консенсуса.



"Никакого бунта нет. Все хотят достичь договоренностей. Нужно приложить к этому максимум усилий, но не давать права вето другой стороне", - сказано в заявлении.



По данным "Ликуда", вопреки мнению многих, премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал к приостановке законодательных процессов до ноября "для достижения договоренностей".



"Премьер-министр будет работать изо всех сил, чтобы продвигать законы с широким консенсусом, насколько это возможно", - добавили в партии.