Новости » Политика
Ликуд: Нетаниягу не намерен увольнять юридического советника
12.09.2022 10:21 Аркадий Бочаровский

Ликуд: Нетаниягу не намерен увольнять юридического советника


партия Ликуд прокомментировала заявления депутат Нира Барката о том, что правительство во главе с Биньямином Нетаниягу “заменит” юридического советника правительства Гилу Бахарав-Меири и “разделит должности юридического советника и генерального прокурора”.

В заявлении Ликуда говорится: “Эти слова - не более, чем личное мнение Барката и противоречат позиции Ликуда и бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Нет намерений увольнять юридического советника правительства”.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы