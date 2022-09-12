



Ликуд: Нетаниягу не намерен увольнять юридического советника



партия Ликуд прокомментировала заявления депутат Нира Барката о том, что правительство во главе с Биньямином Нетаниягу “заменит” юридического советника правительства Гилу Бахарав-Меири и “разделит должности юридического советника и генерального прокурора”.



В заявлении Ликуда говорится: “Эти слова - не более, чем личное мнение Барката и противоречат позиции Ликуда и бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Нет намерений увольнять юридического советника правительства”.

