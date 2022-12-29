Новости » Политика
"Ликуд" не вышел победителем из коалиционных переговоров"
29.12.2022 07:59 Ольга Белозерова

"Ликуд" не вышел победителем из коалиционных переговоров"

Депутат партии "Ликуд" Дани Данон раскритиковал усилия своей партии по переговорам с партнерами по коалиции, выступая на радио 103FM.

По мнению Данона, его партия не вышла победителем из коалиционных переговоров, а партнеры по коалиции, наоборот, "выиграли".

"Общее ощущение таково, что "Ликуд" не вышел с победой из этих переговоров. Сегодня наши партнеры по коалиции празднуют. Они не только получили свою долю министерских портфелей, но и нашу долю оставшихся должностей", - заявил Дани Данон.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы