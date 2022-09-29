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"Ликуд" назвал попытки дисквалификации арабских партий цирком
29.09.2022 17:22 Ольга Белозерова

"Ликуд" назвал попытки дисквалификации арабских партий цирком

Партия "Ликуд" бойкотирует текущие слушания Центральной избирательной комиссии по вопросу о дисквалификации двух арабских партий, называя этот вопрос "политическим цирком", направленным на нанесение ущерба правому блоку.

Об этом сообщает Times of Israel.

Без представительства "Ликуда" ЦИК уже отклонил заявки о дисквалификации РААМ, а позже рассмотрит петиции, поданные против "Балад".

"Сегодня цирк продолжает попытки дисквалифицировать "Балад" ради кошерности РААМ, "Хадаш" и "Таал". Весь процесс направлен на то, чтобы сохранить голоса в левом блоке и навредить правому. Мы не будем участвовать в этом шоу", - говорится в заявлении партии "Ликуд". 

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