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"Ликуд" - на предложение Ганца: попытка диктовать условия
19.07.2023 21:40 Алина Груднева

"Ликуд" - на предложение Ганца: попытка диктовать условия

В "Ликуде" отвергли предложение председателя "Махане-Мамлахти" Бени Ганца возобновить диалог относительно правовой реформы в резиденции президента.

Его обвинили в провале последнего раунда переговоров.

"Мы ожидали услышать серьезное предложение. К сожалению, мы получили еще одну попытку диктовать условия", - сказано в заявлении.

По данным "Ликуда", если Ганц серьезно нацелен на достижение компромисса, он может прийти сегодня вечером, 19 июля, в канцелярию премьер-министра.

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