



"Ликуд" - на предложение Ганца: попытка диктовать условия

В "Ликуде" отвергли предложение председателя "Махане-Мамлахти" Бени Ганца возобновить диалог относительно правовой реформы в резиденции президента.



Его обвинили в провале последнего раунда переговоров.



"Мы ожидали услышать серьезное предложение. К сожалению, мы получили еще одну попытку диктовать условия", - сказано в заявлении.



По данным "Ликуда", если Ганц серьезно нацелен на достижение компромисса, он может прийти сегодня вечером, 19 июля, в канцелярию премьер-министра.