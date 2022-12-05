



Ликуд может упразднить комитет по назначениям судей

Члены комитета по назначениям судей не фигурируют в коалиционных соглашениях, несмотря на то, что это - престижная и желанная должность. Согласно публикации в газете Исраэль Ха Йом, Ликуд рассматривает возможность не назначать представителей в комитет заранее из-за желания изменить порядок отбора судей и упразднить комитет по назначению судей.



Журналист Амир Эттингер процитировал Ярива Левина в Твиттере. Согласно цитате, Левин сказал некоторым партнерам Ликуда по коалиции: "Подождите с представителями комитета по назначению судей, я хочу изменить систему так, чтобы комитета не было, а верховные судьи избирались Кнессетом - тогда может отпасть необходимость в комитете".



Сегодня комитет по отбору судей состоит из девяти членов. Четверо из них - выборные должностные лица, а пятеро - юристы: трое верховных судей и двое членов коллегии адвокатов.

