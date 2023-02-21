



"Ликуд": Лапид готов говорить со сторонниками террора, но не с нами

Фракция "Ликуд" обвинила лидера оппозиции Яира Лапида в отсутствии готовности вести переговоры относительно правовой реформы.



Соответствующее заявление было сделано в ответ на аналогичные обвинения с его стороны в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Лапид готов разговаривать со сторонниками терроризма, готов сидеть с ними в правительстве, готов передать национальные активы "Хизбалле", но не готов вступать с нами в переговоры для достижения широкого национального консенсуса по реформе для укрепления демократии. Это абсурд", - сказано в заявлении.



Ранее к диалогу относительно реформы призвал сам премьер-министр, сказав, что коалиция давно была готова к переговорам, однако оппозиция выступила против. В ответ Лапид обвинил Нетаниягу во лжи.



