



"Ликуд" критикует демонстрантов: "переходят все красные линии"

В "Ликуде" резко раскритиковали демонстрантов, протестующих против правовой реформы.



Соответствующее заявление было сделано в воскресенье, 26 февраля.



"Левые протестующие переходят все красные линии: разжигают огонь на трассе Аялон, перекрывают дороги, наносят подстрекательские граффити "Биби предатель". подстрекают к убийствам и устраивают беспорядки", - сказано в заявлении.



"Ликуд" обвиняет в подстрекательствах Эхуда Барака, Рона Хульдаи и Яира Лапида, отметив, что их действия подкрепляются "беспрецедентной пропагандой в СМИ".



"Это выходит из-под контроля. Как действовали бы полиция и прокуратура, если бы это были правые протестующие?" - задались вопросом в "Ликуде".