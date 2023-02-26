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"Ликуд" критикует демонстрантов: "переходят все красные линии"
26.02.2023 14:12 Алина Груднева

"Ликуд" критикует демонстрантов: "переходят все красные линии"

В "Ликуде" резко раскритиковали демонстрантов, протестующих против правовой реформы.

Соответствующее заявление было сделано в воскресенье, 26 февраля.

"Левые протестующие переходят все красные линии: разжигают огонь на трассе Аялон, перекрывают дороги, наносят подстрекательские граффити "Биби предатель". подстрекают к убийствам и устраивают беспорядки",  - сказано в заявлении.

"Ликуд" обвиняет в подстрекательствах Эхуда Барака, Рона Хульдаи и Яира Лапида, отметив, что их действия подкрепляются "беспрецедентной пропагандой в СМИ".

"Это выходит из-под контроля. Как действовали бы полиция и прокуратура, если бы это были правые протестующие?" - задались вопросом в "Ликуде".

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