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"Ликуд" инициирует отмену института альтернативного премьер-министра
25.12.2022 12:40 Наталья Богинская

"Ликуд" инициирует отмену института альтернативного премьер-министра

Сразу после приведения правительства к присяге коалиция намерена вернуть прежнюю редакцию закона о правительстве и упразднить институт альтернативного премьер-министра. Как сообщает телеканал Can, законопроект будет носить не правительственный, а частный характер – его предложат депутаты Элиягу Ревиво и Йоава Киша.

В сообщении отмечается, что законопроект согласован с другими членами коалиции. Инициаторы аргументируют предложение тем, что институт альтернативного главы кабинета проявил себя как неэффективный и дорогостоящий элемент структуры власти, подорвавший доверие общественности и ставший причиной череды досрочных выборов.

 
Институт альтернативного премьера появился в 35-м правительстве, сформированном Биньямином Нетаниягу по итогам парламентских выборов 2 марта 2020 года. Нетаниягу предложил пост альтернативного премьера Бени Ганцу, в результате чего была создана коалиция. Согласно договору, Ганц должен был стать главой кабинета министров через 18 месяцев. Но правительство не дожило даже до 2021 года, развалившись в декабре, а Ганц ни дня не пробыл в статусе главы кабинета министра.

В 36-правительстве Израиля пост альтернативного премьера достался Яиру Лапиду. Он должен был сменить Нафтали Беннета на этом посту в сентябре 2023 года. Лапид начал исполнять обязанности премьера летом 2022 года, уже после того, как стало известно о падении правительства и проведении досрочных выборов.
 

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