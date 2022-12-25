



"Ликуд" инициирует отмену института альтернативного премьер-министра

Сразу после приведения правительства к присяге коалиция намерена вернуть прежнюю редакцию закона о правительстве и упразднить институт альтернативного премьер-министра. Как сообщает телеканал Can, законопроект будет носить не правительственный, а частный характер – его предложат депутаты Элиягу Ревиво и Йоава Киша.



В сообщении отмечается, что законопроект согласован с другими членами коалиции. Инициаторы аргументируют предложение тем, что институт альтернативного главы кабинета проявил себя как неэффективный и дорогостоящий элемент структуры власти, подорвавший доверие общественности и ставший причиной череды досрочных выборов.



בקואליציה מתכוונים לבטל את מוסד ראש הממשלה החליפי אחרי השבעת הממשלה. הצעת החוק שהוגשה תחזיר את חוק יסוד הממשלה לנוסחו המקורי, לפני שבליכוד תיקנו אותו כדי לאפשר את ממשלת נתניהו-גנץ@yaara_shapira | #חדשותהשבת pic.twitter.com/n2f1jrfJ1c — כאן חדשות (@kann_news) December 24, 2022

Институт альтернативного премьера появился в 35-м правительстве, сформированном Биньямином Нетаниягу по итогам парламентских выборов 2 марта 2020 года. Нетаниягу предложил пост альтернативного премьера Бени Ганцу, в результате чего была создана коалиция. Согласно договору, Ганц должен был стать главой кабинета министров через 18 месяцев. Но правительство не дожило даже до 2021 года, развалившись в декабре, а Ганц ни дня не пробыл в статусе главы кабинета министра.В 36-правительстве Израиля пост альтернативного премьера достался Яиру Лапиду. Он должен был сменить Нафтали Беннета на этом посту в сентябре 2023 года. Лапид начал исполнять обязанности премьера летом 2022 года, уже после того, как стало известно о падении правительства и проведении досрочных выборов.