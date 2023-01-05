



"Ликуд" хочет расширить норвежский закон и увеличить число политиков у власти

Коалиция премьер-министра Биньямина Нетаниягу готовится продвигать расширенную версию так называемого норвежского закона, позволяющего 10 кандидатам из избирательного списка, не вошедшим в состав депутатов заменять министров на их местах в Кнессете.



Вдохновленный аналогичным положением в Норвегии, действующий норвежский закон позволяет ряду членов кабинета от каждой партии в правительстве отказаться от своих мест в Кнессете, сохранив при этом свои министерские посты, и быть замененными следующими кандидатами в избирательных списках своей фракции.



Последний раз расширенный в 2020 году, действующий закон гласит, что фракции с четырьмя-шестью депутатами могут заменить до трех министров, фракции с семью-девятью могут заменить до четырех министров, а фракции с не менее чем 10 депутатами могут заменить до пяти министров.



План "Ликуд" сохранит ограничения для небольших фракций, но устранит ограничение на пять мест для фракций с более чем 18 депутатами. Вместо этого более крупные партии смогут заменить до трети своего состава, что позволит 32-местной фракции "Ликуд" ввести 10 новых депутатов в Кнессет.