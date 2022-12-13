



“Ликуд” хочет лишить Беннета и Лапида льгот для бывших премьер-министров

Депутат от "Ликуд" Ниссим Ватури предложил законопроект, запрещающий Яиру Лапиду и Нафтали Беннету получать льготы, традиционно предоставляемые бывшим премьер-министрам.



Согласно законопроекту, премьер-министр, занимавший свой пост менее двух лет, не будет иметь права на какие-либо льготы или права, причитающиеся по закону бывшим премьер-министрам.



Действующий закон гарантирует бывшим премьер-министрам и спикерам Кнессета различные права, включая налоговые льготы и право быть похороненными в специальной секции для национальных лидеров на кладбище на горе Герцль.



Ватури считает, что “в последнее время мы стали свидетелями ситуации, при которой роль премьер-министра стала предметом политического шантажа даже для краткосрочного руководства, чтобы потом обрести мировую славу и даже быть похороненным среди великих”.



Для предотвращения такой ситуации предлагается предусмотреть в законодательстве, что люди, занимавшие посты премьер-министра и спикера Кнессета менее 24 месяцев, не будут иметь права на какие-либо права, услуги, выплаты или льготы в связи с их бывшим статусом”.