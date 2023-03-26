



Ликуд: Галант - новый Буги Яалон

Министр связи Шломо Кари обрушился с критикой на министра обороны Галанта и сказал: "Я прошу избирателей Ликуда простить нашего министра обороны, который уступил давлению левых".



"Государство Израиль находится на историческом перепутье между демократией и диктатурой, а его министр обороны выбирает диктатуру и дает попутный ветер для отказа от службы и военного переворота. Нельзя отменять решение народа для того, чтобы быть принятым СМИ и элитой. Это не демократично. Этого нельзя допустить", - добавил Кари.



Группа "Нееманей Эрец Йисраэль" ("Преданные Земле Израиля") в Ликуде, в которую входят тысячи членов Ликуда и сотни членов Центрального комитета Ликуда, призвала премьер-министра Биньямина Нетаниягу немедленно уволить Галанта. "Галант не усвоил ценности Ликуда, провалился на посту министра обороны и может выступать в качестве пятой колонны Ликуда", - заявили они.



Короткий срок пребывания Галанта на посту министра обороны учит нас тому, что в Ликуде у нас есть новый "Буги" [Яалон]. Как мы убрали Яалона из министерства обороны и Ликуда, так и Галлант следует убрать, и чем скорее, тем лучше", - добавила группа.



Депутат Моше Саада (Ликуд) заявил: "Фракция Ликуда четко решила, что необходимо продвигать законодательство. Если министр Галант не верит в этот путь, ему предлагается положить ключи на стол и не повторять "поступок Беннета" перед миллионами правых избирателей".



Депутат Дан Илуз (Ликуд) сказал, что он не согласен с министром обороны. "Галант - герой Израиля, который отдал свои лучшие годы на благо безопасности страны. Я согласен с необходимостью диалога и с попыткой прийти к широкому консенсусу. Но вот уже три месяца мы предлагаем диалог, не получая ответа от другой стороны. Поэтому, с большим уважением, я не согласен с его выводом. Реформа хороша для Израиля, и именно уступка угрозам отказа является самой опасной вещью в долгосрочной перспективе. Это может стать очень опасным прецедентом".



Депутат Талли Готлиб обвинил Галанта: "Что это за слабость и капитуляция? Похоже, что лесть со стороны левых доставляет больше удовольствия, чем можно себе представить. Мы должны сделать все, чтобы проголосовать за изменение структуры Комитета по назначению судей на этой неделе большинством в 61 голос, иначе мы потеряем статус правящей партии".



Председатель коалиции Офир Кац сказал: "Тот, кто не проголосует за реформу на этой неделе, закончил свою политическую карьеру в Ликуде".