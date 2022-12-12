



Ликуд единогласно одобрил кандидатуру Ярива Левина на пост спикера Кнессета

Биньямин Нетаниягу завтра (в понедельник) вынесет на голосование вопрос о назначении Ярива Левина временным спикером Кнессета в связи с задержкой в выборе замены нынешнему спикеру Кнессета Мики Леви.



По итогам телефонного голосования фракция Ликуда единогласно одобрила просьбу Нетаниягу назначить Левина и представить его кандидатуру на завтрашнем пленуме Кнессета.



Помимо замены спикера Кнессета, коалиция готовится к началу законодательной процедуры, призванной квалифицировать назначения двух высокопоставленных министров - председателя ШАС Арье Дери и председателя Оцма Йегуди Итамара Бен-Гвира.



Следует подчеркнуть, что Нетаниягу еще не выбрал, кто будет избран на должность постоянного спикера Кнессета, и, судя по всему, выбор будет сделан из трех кандидатов - членов Кнессета Давида Амсалема, Амира Оханы и Офира Акуниса. Это решение почти наверняка укажет, кто войдет в Министерство иностранных дел, так как если Охана не примет должность спикера Кнессета, то, вероятно, будет назначен на пост министра иностранных дел.











