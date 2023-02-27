



"Ликуд": бойкот пленума членами "Оцма Йехудит" - безответственный поступок

Члены "Ликуда" резко раскритиковали министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира и представителей "Оцма Йехудит" за бойкот сегодняшнего пленума Кнессета.



Соответствующее заявление было сделано вечером, 27 февраля.



"Это безответственный поступок против правого правительства. Когда есть голосование левых против правого правительства — приходить должны все", - сказано в сообщении.



Напомним, что депутаты "Оцма Йехудит" бойкотировали сегодняшнее заседания из-за эвакуации форпоста Эвьятар.

