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"Ликуд": бойкот пленума членами "Оцма Йехудит" - безответственный поступок
27.02.2023 19:52 Алина Груднева

"Ликуд": бойкот пленума членами "Оцма Йехудит" - безответственный поступок

Члены "Ликуда" резко раскритиковали министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира и представителей "Оцма Йехудит" за бойкот сегодняшнего пленума Кнессета.

Соответствующее заявление было сделано вечером, 27 февраля.

"Это безответственный поступок против правого правительства. Когда есть голосование левых против правого правительства — приходить должны все", - сказано в сообщении.

Напомним, что депутаты "Оцма Йехудит" бойкотировали сегодняшнее заседания из-за эвакуации форпоста Эвьятар.
 

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