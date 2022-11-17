



Лихи Лапид подаст в суд за клевету о том, что она верит в Иисуса



Жена уходящего премьер-министра Лихи Лапид направила через своих адвокатов предупредительное письмо перед подачей иска о клевете против раввина Тувии Зингера.



Зингер, который известен как деятель, работающий против миссионеров и мессианских евреев. Он опубликовал видео, которым создает впечатление о том, что Лихи Лапид верит в Иисуса и принадлежит к секте "мессианских евреев".



В своем письме Лапид потребовала от раввина Зингера 100 000 шекелей компенсации за его слова, в дополнение к удалению видео и размещению извинений на его странице на YouTube и в Twitter, прежде чем она подаст против него иск о диффамации, не ограничивая сумму финансовой компенсации.



В письме рассказывается, что раввин Товия Зингер распространил на своем аккаунте YouTube видео, содержащее утверждение человека по имени Хаим Мельспин, который в своей лекции заявил, что Лихи Лапид верит в Иисуса. Мельспин позднее опубликовал разъяснение, о том, что воспользовался ложной и непроверенной информацией, и не сверял ее с четой Лапид.



В письме Лехи Лапид говорится: "Видео, которое вы опубликовали на своем канале YouTube и которое набрало почти 30 000 просмотров, представляет собой умопомрачительную работу по раскручиванию злонамеренного, безосновательного заговора. С помощью визуальных и текстовых средств вы стремились создать обманчивое впечатление, будто этот г-н Мальспин - "очень влиятельный" человек, который также "очень близок" к премьер-министру Лапиду, будто он "признал", что г-жа Лапид - "мессианская еврейка", будто существуют "доказательства", подтверждающие это, и вы представили себя как человека, который "знает" и "разбирается" в деталях - таким образом, чтобы опубликованная вами ложь казалась правдоподобной".

