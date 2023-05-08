



Лига арабских государств поддержала возвращение Сирии в блок

Главы МИД стран Лиги арабских государств в египетском Каире проголосовали за возвращение Сирии в блок после 12-летней паузы. Участие приостанавливали из-за начала гражданской войны в стране. Об этом сообщает Al Jazeera.



13 представителей государств-членов, присутствовавших на сессии, поддержали это решение. Лига арабских государств обычно пытается достичь соглашения путем консенсуса, но иногда выбирает простое большинство.



Решение восстановить членство Сирии в ЛАГ, приостановленное после того, как режим Асада решил жестко подавить протесты, и в стране началась война, жестко раскритиковала сирийская оппозиция.



За 12 лет ситуация в Сирии, ставшая причиной исключения страны из ЛАГ, не изменилась. Однако власти ряда стран-участниц Лиги арабских государств, считают, что ЛАГ сможет возглавить поиски “политического решения” сирийского кризиса, пишет Associated Press со ссылкой на дипломатический источник в Иордании.



Следующий саммит Лиги арабских государств должен пройти 19 мая в Саудовской Аравии, и в нем теперь сможет принять участие сирийский лидер Башар Асад.



