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Лидеры стран G7 проведут срочное совещание с Зеленским
10.10.2022 14:26 Раиса Вовк

Лидеры стран G7 проведут срочное совещание с Зеленским

Главы стран "Большой семерки" (G7) проведут срочное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за ракетных ударов россиян по украинской территории. Об этом заявил пресс-секретарь канцлера Германии Штеффен Хебештрайт, которое приводит Bild.

По его словам, совещание пройдет сегодня, 10 октября, в онлайн-формате во второй половине дня.

Напомним, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В результате атак есть жертвы.

Позже президент РФ Владимир Путин признал обстрелы и пригрозил и дальше отвечать "на теракты", подразумевая взрыв на Крымском мосту. 

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