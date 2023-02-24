



Лидеры стран Евросоюза пообещали "не отдыхать" до победы Украины

Лидеры стран Европейского союза пообещали "не отдыхать" до победы Украины и восстановления ее территориальной целостности. Об этом говорится в заявлении ЕС, распространенном в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля.



"Вместе с нашими международными партнерами мы сделаем все, чтобы Украина победила, международные нормы были соблюдены, мир и территориальная целостность Украины в ее национально признанных границах были восстановлены, чтобы Украина была заново отстроена, и правосудие свершилось. До этого дня мы не будем отдыхать", - говорится в заявлении.



Отмечается, что Евросоюз продолжит оказывать Украине политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь, в том числе в рамках совместных закупок у европейской военной промышленности.



Европа также будет поддерживать восстановление Украины, для чего будет стремиться использовать замороженные и блокированные российские активы в соответствии с европейским и международным законом.



"Мы будем постоянно наращивать наше коллективное давление на Россию, чтобы прекратить агрессивную войну. С этой целью мы примем десятый пакет санкций, и мы будем принимать меры против тех, кто обходит санкции", - подчеркнули лидеры ЕС.