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Лидеры США, Британии, Франции и Германии обсудят Израиль
09.10.2023 19:42 Алина Груднева

Лидеры США, Британии, Франции и Германии обсудят Израиль

Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии встретятся, чтобы обсудить ситуацию в Израиле.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц

По его словам, он проведет переговоры с коллегами из Франции, Великобритании и США по поводу кризиса, вызванного внезапным нападением ХАМАСа на Израиль.

"Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия едины в этом вопросе. Нельзя допустить, чтобы это насилие переросло в пожар в регионе", - сказал Шольц.
 

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