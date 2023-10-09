



Лидеры США, Британии, Франции и Германии обсудят Израиль

Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии встретятся, чтобы обсудить ситуацию в Израиле.



Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц



По его словам, он проведет переговоры с коллегами из Франции, Великобритании и США по поводу кризиса, вызванного внезапным нападением ХАМАСа на Израиль.



"Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия едины в этом вопросе. Нельзя допустить, чтобы это насилие переросло в пожар в регионе", - сказал Шольц.

