Лидеры США, Британии, Франции и Германии обсудят Израиль
Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии встретятся, чтобы обсудить ситуацию в Израиле.
Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц
По его словам, он проведет переговоры с коллегами из Франции, Великобритании и США по поводу кризиса, вызванного внезапным нападением ХАМАСа на Израиль.
"Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия едины в этом вопросе. Нельзя допустить, чтобы это насилие переросло в пожар в регионе", - сказал Шольц.