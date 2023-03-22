



Лидеры Сохнут: Судебная реформа не стоит гражданской войны

Сохнут и его партнеры направили письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу и лидеру оппозиции депутату Кнессета Яиру Лапиду относительно предлагаемых судебных реформ в Израиле и их потенциального воздействия на единство еврейского народа.

“Различные мнения, связанные с предлагаемыми судебными реформами, а также бурное общественное обсуждение касаются не только израильтян, но и еврейских общин во всем мире, которые чувствуют врожденную связь с судьбой и единством нашего народа. Важно, чтобы все стороны стремились к диалогу любой ценой и нашли время для достижения, посредством всестороннего и широкого разговора, без предварительных условий, самого широкого консенсуса”, – говорится в письме.

“Насколько бы ни была необходима судебная реформа, она не может превзойти риск братской войны. Предотвращение внутренних раздоров между нами – это поистине дело спасения жизни. В такой ситуации нужно стремиться к диалогу любой ценой и не торопиться, чтобы достичь максимально возможного консенсуса”, – считают авторы послания.

“Мы призываем вас как лидеров правительства, так и оппозиции как можно скорее приступить к конструктивным усилиям по достижению широкого консенсуса по инициативе, чтобы свести к минимуму социальное инакомыслие внутри нашего народа. Мы надеемся, что золотой путь, рекомендованный Рамбамом, будет найден”, – пишут лидеры Сохнута.

Письмо было подписано Марком Уилфом, председателем Совета управляющих Сохнут, Дороном Альмогом, руководителем Сохнут, Яаковом Хагоэлем, председателем Всемирной сионистской организации, Джули Платт, председателем Еврейских федераций Северной Америки, Стивеном Лоуи, председателем члена Всемирного попечительского совета “Керен ха-Йесод”, Эриком Фингерхутом, президентом и главным исполнительным директором Еврейских федераций Северной Америки, и Сэмом Грундвергом, председателем всемирного совета “Керен ха-Йесод”.