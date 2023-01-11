



Лидеры протестов против судебной реформы встретились с Шабтаем

Лидеры движения протеста против планов правительства по судебной реформе встретились с начальником полиции Израиля Коби Шабтаем накануне массовой акции протеста , запланированной на вечер субботы, и после призывов министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира к полиция применить больше силы против протестующих.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



В число лидеров протеста входят председатель Движения за качество правительства в Израиле Элиад Шрага и бывший глава и министр обороны Моше (Буги) Яалон.



Шабтай подчеркнул, что полиция будет действовать "в соответствии с политикой министра [Бен-Гвира] о равном правоприменении, проявляя при этом сдержанность".



Он добавил, что "ожидается, что каждый будет осуществлять свое законное право на демонстрацию, поддерживая общественный мир и безопасность".