



Лидеры протестов против правовой реформы недовольны Лапидом и Ганцем

Лидеры протестов против правовой реформы недовольны действиями Яира Лапида и Бени Ганца, которые решили продолжать зашедшие в тупик переговоры в резиденции президента.



В заявлении двух лидеров оппозиции обвиняют в пустой затрате времени и демонстрации "фальшивых достижений".



"Их упорство в этом — историческая ошибка, которая служит на руку Нетаниягу и будет тянут нас прямиком к диктатуре. Они должны выйти из переговоров и потребовать полноценной отмены законодательного процесса", - добавили лидеры протестов.



Ранее "Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти" объявили, что переговоры в резиденции президента являются единственной возможностью для поиска решения политического кризиса в Израиле.