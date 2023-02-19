



Лидеры протестов - против компромисса президента Герцога



Лидеры протеста против правовой революции оказывают давление на лидера оппозиции Яира Лапида и председателя Махане Мамлахти Бени Ганца, чтобы они выступили против плана компромисса президента Герцога - даже если процесс принятия законов о правовой реформе будет заморожен, сообщает 12-й канал.



Организаторы выразили решительное несогласие с планом президента - которые на прошлой неделе были поддержаны оппозиционными деятелями, и намекнули им, что они не поддержат компромиссы. По их словам, есть несколько принципов, по которым они не захотят идти на компромисс: никакой политизации комитета по отбору судей, то есть никакого добавления в его состав политиков или представителей министра юстиции; нет сокращению возможностей БАГАЦа отменять основные законы; нет политизации при назначении юридических советников в правительственных министерствах; и нет "закону Дери".



Кроме того, они дали понять лидерам оппозиции, что никаких переговоров с коалицией быть не должно - в случае, если изменения в судебной системе будут одобрены Кнессетом в первом чтении в ближайший понедельник. Одновременно с принятием законов в первом чтении на тот же день запланирована масштабная акция протеста в Иерусалиме, Тель-Авиве и еще 30 центрах по всей стране.



Депутат Давид Битан (Ликуд) сказал сегодня в программе "Встреча с прессой": "Я знаю Нетаниягу, я работал с ним много лет. По моему мнению, он хотел бы достичь компромисса, но не может этого сделать, потому что юридический советник не позволяет ему участвовать в правовой реформе. Все закончится компромиссом, 100%. Но в любом случае все члены "Ликуда" проголосуют за реформу".