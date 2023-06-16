



Лидеры протестов потребовали от Нетаниягу увольнения Левина

Лидеры протестов против правовой реформы потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра юстиции Ярива Левина.



Соответствующее заявление они сделали вечером, 16 июня.



Таким образом, они ответили на слова Левина о том, что он полон решимости реализовать план правовой реформы.



"Нетаниягу должен уволить Левина, который привел к разрушению экономики и снова разрывает нацию на части", - сказано в заявлении.



По словам лидеров протеста, Левин "снова объявил войну израильской демократии".



"Сегодня он сказал об углублении экономического кризиса и углублении раскола в стране. Диктатуре не бывать", - резюмировали они.



Что примечательно, ранее министр культуры и спорта Мики Зоар предупредил, что отставка Левина приведет к принципу домино.



"Если Ярив Левин уйдет из правительства, то этот шаг приведет к массовым отставкам в Ликуде и в правительстве", - сказал он.