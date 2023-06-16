Лидеры протестов потребовали от Нетаниягу увольнения Левина
Лидеры протестов против правовой реформы потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра юстиции Ярива Левина.
Соответствующее заявление они сделали вечером, 16 июня.
Таким образом, они ответили на слова Левина о том, что он полон решимости реализовать план правовой реформы.
"Нетаниягу должен уволить Левина, который привел к разрушению экономики и снова разрывает нацию на части", - сказано в заявлении.
По словам лидеров протеста, Левин "снова объявил войну израильской демократии".
"Сегодня он сказал об углублении экономического кризиса и углублении раскола в стране. Диктатуре не бывать", - резюмировали они.
Что примечательно, ранее министр культуры и спорта Мики Зоар предупредил, что отставка Левина приведет к принципу домино.
"Если Ярив Левин уйдет из правительства, то этот шаг приведет к массовым отставкам в Ликуде и в правительстве", - сказал он.