



Лидеры протестов: переходим к этапу "активной атаки против диктатуры"



После принятия закона об ограничении основания разумности протестные организации готовятся к следующему этапу “борьбы”. Вечером 26 июля состоялось Zoom-совещание лидеров протестных организаций, и опубликованы его выводы под названием "от торможения к атаке".



“В кабинете министров заявляют: "Мы не получили подробной информации о компетентности женщин-бойцов ЦАХАЛа и бойцов "сил Каплан", - говорится в заявлении. "Вчерашнее принятие закона, полностью противоречащее воле подавляющего большинства израильского народа, констатирует одно: израильское правительство приняло явно нелегитимный закон, над которым развевается черный флаг - следовательно, правительство становится явно нелегитимным правительством”.



"Теперь ясно, что правительство, разрушающее наш дом, будет и дальше пытаться принять все законы диктатуры: комитет по выбору судей, пискат а-итгабрут (отмена вето БАГАЦа), изменение избирательной системы, новый закон о галахическом государстве, законы об уничтожении свободных СМИ, ущемление женщин - все. Мы не должны верить в нелегитимное правительство и не должны жить с ним. Поэтому, несмотря на то, что протесты продолжаются каждую ночь, от нас требуется в эти дни активизировать борьбу", - говорится далее.



"Использовать инструменты, которые до сих пор не применялись, и действия сопротивления, зарезервированные для нелегитимного правительства. Либо на экономическом уровне, либо в нарушении общественного порядка и расширении демонстраций. В любом случае - без насилия и в соответствии с законом и решениями БАГАЦа. Прежде всего, , мы должны продолжать демонстрации на улицах. Очень скоро мы сообщим о конкретных мерах на ближайшую перспективу".



Было также сказано, что "в ближайшие недели в БАГАЦе будет обсуждаться вопрос о признании недействительными законов о диктатуре и о серьезном конфликте интересов Нетаниягу. Исход дела в БАГАЦе зависит также от общественной атмосферы на улицах (!). Наш долг - выйти на улицы на пике сил, защищать и поддерживать Высший суд и хранителей ценностей. Если Высший суд справедливости сделает то, что от него требуют, и отклонит закон - мы победили. Если мы попадем в конституционный кризис, мы доверяем государственным системам, которые встанут на сторону верховенства закона и судебных решений, и бунт против демократии будет подавлен.



И даже если, не приведи Господь, петиции будут отклонены, это долгая борьба, в конце концов, мы победим. Поднимите головы. Это самый важный момент с начала борьбы. Настало время мобилизоваться, поднять друг друга, вспомнить о той огромной силе и необычайном разнообразии, которые мы обрели в этой исторической борьбе, и двигаться к победе над правительством разрушения. Согласно объявлению, сегодня (27 июля) в 20:20 марш "Строим дом" отправится с бульвара Ротшильд на “площадь Демократии” в Тель-Авиве. В 21:00 - вечер противостояния правительству разрушения на площади Демократии.