



Лидеры протестов обвинили владельца 14-го канала в связях с Пригожиным



Бизнесмен Михаил Мирилшвили направил предупредительные письма перед подачей исков о клевете ряду пользователей социальной сети Twitter за ложные, по его словам, публикации. В постах в социальных сетях его обвиняют в том, что он является "аффилированным лицом грузинских преступных организаций" и связях с Е.Пригожиным и ЧВК Вагнер.



По мнению адвокатов Мирилшвили, согласно закону о диффамации, в случае, если ему удастся доказать, что это клеветнические и ложные публикации, Мирилшвили будет иметь право требовать 150 000 шекелей за каждую из публикаций, без необходимости доказывать ущерб.



Адвокаты уточняют, что любая сумма, выигранная Мирилшвили, будет передана на благотворительность.



Среди лиц, которым были отправлены письма от имени Мирилшвили, - лидеры “протестов против правовой революции” - консультант Лиор Хорев, “король рекламы” Илан Шилох и специалист по высоким технологиям Ами Дрор. По словам адвокатов Мирилшвили, активисты в рамках протеста против правовой реформы, неоднократно атаковали Мирилшвили-старшего, которого они ошибочно называют владельцем 14-го канала. На самом деле каналом владеет его сын Ицхак Мирилшвили.



"От имени нашего клиента, г-на Михаила Мирилашвили, были направлены предупредительные письма в связи с тяжелой клеветой и подстрекательством, распространяемой против него в социальных сетях. Эти ложные утверждения подрывают его репутацию", - пишут адвокаты Вайнберг и Элигулашвили. "Пришло время положить конец кампании ненависти и клеветы в социальных сетях, которая включает в себя распространение необоснованных “фактов”, представление искажений правды как неоспоримых истин, а также маскировку ложных обвинений и искажений под факты и распространения утверждений, полностью оторванных от истины".



По словам Шилоха, Мирилашвили пытается заставить замолчать тех, кто выражает свое мнение.



"Это еще не Россия", - написал он на сайте X (бывший Twitter). "Здесь еще не убивают людей, которые выражают свое мнение. Мы будем бороться за свободу слова и мнений".



Мирилашвили, репатриировавшийся с семьей в Израиль в 2009 г., заявил, что после совершения алии он столкнулся с "беспочвенными" нападками на него в социальных сетях и СМИ.



"В связи с последними событиями в Израиле эта ложь и нападки усилились, и мне ничего не остается, как противостоять всем формам клеветы в интернете", - сказал Мирилашвили. К сожалению, в Израиле есть недобросовестные люди, которые не жалеют сил для продвижения своих интересов и целей, в том числе и для распространения ложных сведений".



"Я надеюсь, что мой случай послужит уроком и не позволит другим хорошим людям, независимо от их статуса, происхождения и политических взглядов, стать жертвами этих злоумышленников".



Мирилашвили является владельцем израильской международной компании Watergen, разрабатывающей системы генерации атмосферной воды, а также президентом Евро-Азиатского еврейского конгресса.