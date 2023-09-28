



Лидеры протестов о министре юстиции: “Адвокат сицилийской мафии”

Лидеры протестов против реформы судебной системы правительства сравнили министра юстиции Ярива Левина с адвокатом мафии из-за его комментариев в адрес БАГАЦа перед сегодняшними ключевыми слушаниями по закону об отводе премьер-министра.



“Левин продолжает вести себя как адвокат сицилийской мафии и посылает угрозы в суд, когда начинается дискуссия”, – говорится в их заявлении. “Подобное мафиозное поведение бывает только при диктатуре”.



“Человек, возглавляющий опасный государственный переворот, который сокрушает Государство Израиль, уже знает, что миллионы людей выйдут на защиту суда и стражей демократии”, – добавили протестующие.