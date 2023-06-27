



Лидеры протестов: министру Левину отныне придется просыпаться рано

Лидеры “протестов” Каплан прокомментировали события в Модиине рано утром 27 июня.



Несколько автобусов в 05:30 утра привезли “борцов за демократию” к дому министра юстиции Ярива Левина. Они начали жечь покрышки и устроили большой шум, разбудив весь квартал и блокировав движение.



Левин заявил, что правоохранительная система закрывает на подобные инциденты глаза. В ответ лидеры протестов предлагают Левину “привыкнуть просыпаться рано утром".