



Лидеры протестов хотят сорвать участие Нетаниягу в собрании Еврейской федерации

Тысячи членов протестного движения планируют сорвать мероприятие, посвященное началу Генеральной ассамблеи Еврейской федерации Северной Америки. В воскресенье вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен выступить на крупнейшем за последние годы собрании лидеров североамериканских евреев в Израиле. И лидеры народного восстания против планов его правительства по судебному перевороту намерены также заявить о себе.



Более 3000 североамериканских евреев, представляющих 74 федерации, зарегистрировались для участия в Генеральной Ассамблее, ежегодном мероприятии, которое пройдет в Израиле. В этом году оно проводится в Тель-Авиве в честь 75-летия Израиля.



По словам лидеров протестного движения, планируется окружить Тель-Авивский выставочный комплекс, где будет проходить собрание, чтобы не допустить участия премьер-министра. Члены протестного движения также намерены перекрыть главное шоссе Аялон в Тель-Авиве, по которому можно удобно добраться до выставочного комплекса.

