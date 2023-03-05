



Лидеры протеста: ядовитая машина вбросила фейк о том, что демонстрантам платят

“Организаторы борьбы против переворота” выступили со специальным обращением.



В нем говорится: "В последние несколько часов ядовитая машина распространяла злонамеренные фальшивые сообщения, согласно которым протестующим платят. Это прямое продолжение отвратительной кампании подстрекательства, которая пытается представить протестующих террористами, предателями-леваками и призывает бить их кулаками".

"Мы ожидаем, что правоохранительные органы предпримут решительные действия против лидеров этой ядовитой машины, выйдут на распространителей ложных сообщений и применят к ним всю строгость закона. Мы должны остановить безумие, пока не прозвучало 3 выстрела в спину демократии".