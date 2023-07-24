



Лидеры протеста разочарованы в лидерах оппозиции



Рои Нойман, один из лидеров протеста против "правовой революции", дал интервью Ynet Live.



Господин Нойман, бывший ключевой функционер Еш Атид сообщил, что он "очень разочарован лидерами оппозиции - у них нет мандата, чтобы идти на компромисс за счет нашего будущего и добиваться отсрочки в несколько месяцев принятия законов диктатуры".



По его словам, "пусть уж лучше правительство примет законы в их нынешнем виде, и они будут признаны недействительными БАГАЦем, чем гнилой компромисс, который повредит хранителям ценностей демократии".

