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Лидеры протеста разочарованы в лидерах оппозиции
24.07.2023 09:19 Аркадий Бочаровский

Лидеры протеста разочарованы в лидерах оппозиции


Рои Нойман, один из лидеров протеста против "правовой революции", дал  интервью Ynet Live.

Господин Нойман, бывший ключевой функционер Еш Атид сообщил, что  он "очень разочарован лидерами оппозиции - у них нет мандата, чтобы идти на компромисс за счет нашего будущего и добиваться отсрочки в несколько месяцев принятия законов диктатуры". 

По его словам, "пусть уж лучше правительство примет законы в их нынешнем виде, и они будут признаны недействительными БАГАЦем, чем гнилой компромисс, который повредит хранителям ценностей  демократии".
 

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