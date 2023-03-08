



Лидеры протеста: пусть Бен-Гвир идет на реалити-шоу

Лидеры протеста против реформы судебной системы отреагировали на слова министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира относительно того, что главные магистрали страны под запретом для протестов.



“Он ведёт себя как болтун, а не как министр. Если Бен Гвир хочет быть телезвездой, пусть идет на реалити-шоу, а безопасностью граждан страны пусть занимаются серьезные люди”.



“Мы призываем наших братьев, служащих в полиции разрешить завтра демократическое и активное сопротивление, которое поможет остановить государственный переворот”, - добавили лидеры протеста.

