



Лидеры протеста отклоняют предложение Гистадрута

Лидеры протестного движения против пересмотра судебной системы отклоняют предложение Гистадрута, согласно которому коалиция смягчит законопроект о "разумности" и согласится не принимать никаких других соответствующих законов в течение 18 месяцев без поддержки 75 депутатов Кнессета.



В своем заявлении лидеры протестов "Cилы Каплан" повторяют свое требование полностью отменить закон о судебных перестановках.



"Компромиссы, при которых Израиль в конечном итоге превращается в диктатуру, еще хуже решения", — обвиняют они.

