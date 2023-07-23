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Лидеры протеста отклоняют предложение Гистадрута
23.07.2023 14:58 Ирина Демьянова

Лидеры протеста отклоняют предложение Гистадрута

Лидеры протестного движения против пересмотра судебной системы отклоняют предложение Гистадрута, согласно которому коалиция смягчит законопроект о "разумности" и согласится не принимать никаких других соответствующих законов в течение 18 месяцев без поддержки 75 депутатов Кнессета.

В своем заявлении лидеры протестов "Cилы Каплан" повторяют свое требование полностью отменить закон о судебных перестановках.

"Компромиссы, при которых Израиль в конечном итоге превращается в диктатуру, еще хуже решения", — обвиняют они.
 

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