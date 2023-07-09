



Лидеры протеста организуют Неделю Сопротивления и блокируют Бен-Гурион



Организаторы протестов обратились к израильскому правительству с последним призывом остановить реформы и не выносить закон о поправках в “основание о разумности” на голосование в первом чтении. Если правительство решит принять закон - реакция будет мощной.



Организаторы дали понять, что если законодательство все-таки пройдет во втором, то следующий вторник будет объявлен первым днем сопротивления на июль месяц. В течение дня сопротивления во вторник организации проведут демонстрации, марши, автоколонны и акции протеста по всей стране, начиная с 8:00 утра. В 16:00 состоится огромная демонстрация в аэропорту Бен-Гурион, а с 20:00 - непрерывные демонстрации и марши в городах Израиля.



"Организации борьбы" повторяют призыв к широкой общественности подготовиться к предстоящему вторнику, чтобы присоединиться к “Дню сопротивления”, если израильское правительство действительно примет “закон о диктатуре” в понедельник вечером.



Организаторы сообщают, что многие сектора и отрасли уже мобилизованы. Работодатели и компании разрешат своим сотрудникам отсутствовать, предприятия свернут свою деятельность, а многие работники завтра сообщат своим начальникам о своем намерении отсутствовать, включая работников, состоящих в профсоюзе Гистадрут. Среди этих секторов: многие компании хай-тека, юридические фирмы, врачи и представители медицинских профессий, студенты, которые будут отсутствовать на экзаменах, представители ЛГБТ, офисы архитекторов и планировщиков, а также владельцы малого бизнеса.



