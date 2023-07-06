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Лидеры протеста обещают беспрецедентную демонстрацию против реформы во вторник
06.07.2023 16:12 Ирина Демьянова

Лидеры протеста обещают беспрецедентную демонстрацию против реформы во вторник

Лидеры продолжающегося протестного движения против пересмотра судебной системы обещают напряженный день демонстраций во вторник.

"Мы собираемся усилить нашу борьбу. Отметьте в своих календарях вторник, который станет протестом, невиданным в Израиле", — говорится в заявлении.

Cообщается, что "не будет возврата к переговорам без полного отказа от диктаторских законов… если этот закон будет принят, Израиль встанет на четкий путь к тому, чтобы стать фанатичной и крайней диктатурой".
 

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