



Лидеры протеста обещают беспрецедентную демонстрацию против реформы во вторник

Лидеры продолжающегося протестного движения против пересмотра судебной системы обещают напряженный день демонстраций во вторник.



"Мы собираемся усилить нашу борьбу. Отметьте в своих календарях вторник, который станет протестом, невиданным в Израиле", — говорится в заявлении.



Cообщается, что "не будет возврата к переговорам без полного отказа от диктаторских законов… если этот закон будет принят, Израиль встанет на четкий путь к тому, чтобы стать фанатичной и крайней диктатурой".

