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Лидеры протеста о словах Нетаниягу: причудливое шоу диктатора
23.03.2023 22:01 Алина Груднева

Лидеры протеста о словах Нетаниягу: причудливое шоу диктатора

Лидеры протеста против правовой реформы прокомментировали вечернее выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В ответ на его словам о том, что законодательный процесс продолжится, они сказали, что "протест усилится".

"Сегодня мы увидели причудливое представление диктатора, который вместо того, чтобы остановить и отложить принятие закона, спешит назначить судей, которые будут судить политиков, и взять на себя враждебный захват БАГАЦа", - сказали они.

Лидеры протеста подчеркнули, что в субботу запланирована еще одна масштабная демонстрация.
 

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