



Лидеры протеста о словах Нетаниягу: причудливое шоу диктатора

Лидеры протеста против правовой реформы прокомментировали вечернее выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



В ответ на его словам о том, что законодательный процесс продолжится, они сказали, что "протест усилится".



"Сегодня мы увидели причудливое представление диктатора, который вместо того, чтобы остановить и отложить принятие закона, спешит назначить судей, которые будут судить политиков, и взять на себя враждебный захват БАГАЦа", - сказали они.



Лидеры протеста подчеркнули, что в субботу запланирована еще одна масштабная демонстрация.

