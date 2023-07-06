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Лидеры протеста: компромиссов не будет
06.07.2023 15:44 Алина Груднева

Лидеры протеста: компромиссов не будет

Лидеры протестов против правовой реформы объявили, что не собираются останавливаться.

Таким образом они прокомментировали слова председателя "Махане-Мамлахти" Бени Ганца, который 6 июля призвал стороны вернуться за стол переговоров в резиденции президента.

"Я понимаю желание достичь компромисса, но компромисс сам по себе не является ценностью. Такие ценности, как свобода и равенство, не могут быть скомпрометированы", - сказано в заявлении.

По словам лидеров протестного движения, повторить одну и ту же ошибку дважды нельзя.

"Возврата к переговорам не будет на фоне полного игнорирования законов диктатуры", - сказали они.

 

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