



Лидеры протеста: компромиссов не будет

Лидеры протестов против правовой реформы объявили, что не собираются останавливаться.



Таким образом они прокомментировали слова председателя "Махане-Мамлахти" Бени Ганца, который 6 июля призвал стороны вернуться за стол переговоров в резиденции президента.



"Я понимаю желание достичь компромисса, но компромисс сам по себе не является ценностью. Такие ценности, как свобода и равенство, не могут быть скомпрометированы", - сказано в заявлении.



По словам лидеров протестного движения, повторить одну и ту же ошибку дважды нельзя.



"Возврата к переговорам не будет на фоне полного игнорирования законов диктатуры", - сказали они.



