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Лидеры поселений о встрече с Галантом: ничего нового | Фото: пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии
24.08.2023 17:26 Алина Груднева

Лидеры поселений о встрече с Галантом: ничего нового

Лидеры поселений Иудеи и Самарии остались разочарованы итогами встречи с министром обороны Йоавом Галантом и командующим Центральным командованием генерал-майором Иегудой Фоксом.

Об этом сообщает газета "Исраэль хайом". Встреча состоялась 23 августа, на следующий день после того, как они потребовали изменить подход в сфере безопасности.

Стороны обсудили нападки на силы безопасности и военное руководство, которые звучали в последнее время, в том числе, со стороны членов коалиции. Галант сообщил, что привержен укреплению поселений и рассматривает комплекс мер для усиления безопасности, модернизации инфраструктуры и дорог, а также облегчения движения на КПП.

"Разговор был очень обнадеживающим и доказал, что министр Галанта на правильной стороне. При этом мы, к сожалению, не услышали ничего нового, хотя у нас и не было больших ожиданий", - отметили лидеры поселений.

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