



Лидеры оппозиции прокомментировали заявления Нетаниягу на пресс-конференции

Лидеры оппозиции прокомментировали заявления Нетаниягу на вечерний пресс-конференции.



В частности Бени Ганц написал: “Нытье не способствует укреплению позиций лидера”.



Яир Лапид прокомментировал выступление премьер-министра таким заявлением: “Премьер-министр теряет власть перед лицом народа. Вместо того, чтобы проводить пресс-конференции и обвинять других в бедах, вызванных самым крайним и несостоятельным правительством в истории страны, ему и его министрам пора перестать ныть и взять, наконец, ответственность на себя”.

