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Лидеры оппозиции прокомментировали заявления Нетаниягу на пресс-конференции
10.04.2023 21:16 Ирина Демьянова

Лидеры оппозиции прокомментировали заявления Нетаниягу на пресс-конференции

Лидеры оппозиции прокомментировали заявления Нетаниягу на вечерний пресс-конференции.

В частности Бени Ганц написал: “Нытье не способствует укреплению позиций лидера”.

Яир Лапид прокомментировал выступление премьер-министра таким заявлением: “Премьер-министр теряет власть перед лицом народа. Вместо того, чтобы проводить пресс-конференции и обвинять других в бедах, вызванных самым крайним и несостоятельным правительством в истории страны, ему и его министрам пора перестать ныть и взять, наконец, ответственность на себя”.
 

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