



Лидеры общин Иудеи и Самарии просят встречи с Нетаниягу

Лидеры общин Иудеи и Самарии написали письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой провести с ними встречу, чтобы инициировать шаги по выполнению отдельных частей коалиционных соглашений.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Одним из ваших самых важных достижений было начало процесса создания нормальных условий жизни для полумиллиона поселенцев в Иудее и Самарии. Это то, на что мы надеялись в течение многих лет, и теперь мы призываем вас принять участие в этом вопросе", - говорится в обращении лидеров поселений.



"Нам действительно необходимо, чтобы поселения развивались упорядоченно, что лучше всего достигается путем сотрудничества между всеми соответствующими органами. Это удовлетворит пожелания большинства тех, кто четко выразил свое мнение при голосовании", - заявили они.