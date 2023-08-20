



Лидеры коалиции встретятся по поводу разногласий о службе харедим

Лидеры коалиционных партий должны собраться для переговоров сегодня, 20 августа, на фоне внутренних разногласий по поводу законопроекта, который освободит студентов ешивы от обязательной военной службы, как того требуют ультраортодоксальные союзники премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



“Существует коалиционное соглашение, и мы надеемся, что все выполнят свои обязательства, как мы выполняем свои, — заявил журналистам министр жилищного строительства Ицхак Голдкнопф, глава фракции “Яхаду́т а-Тора́”, перед заседанием кабинета министров сегодня утром, 20 августа.





