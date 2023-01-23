



Лидеры коалиции: попытка отстранить Нетаниягу равнозначна перевороту



Главы коалиции сделали публичное предупреждение юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара: "Смещение премьер-министра ничем не отличается от попытки переворота, предпринятой взбуновавшимися военными".



Главы коалиционных партий подписали специальное письмо к юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара по поводу обсуждений в ее офисе возможности объявить главу правительства “неправоспособным”.



В письме они написали, что "Попытка объявить импичмент действующему лидеру представляет собой явно незаконную попытку низложения и свержения избранного и законного правительства, без санкции закона".



Далее говорится, что "поэтому мы считаем такие обсуждения, в той мере, в какой они имеют место, попыткой “легального переворота”, под которой нет никаких оснований и является явно незаконной, независимо от того, направлена ли она на будущее или на данный момент. Это ничем не отличается от попытки переворота, предпринятой взбуновавшимися военными".