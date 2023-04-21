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Лидеры коалиции и оппозиции: оставьте споры за пределами кладбищ
21.04.2023 17:04 Алина Груднева

Лидеры коалиции и оппозиции: оставьте споры за пределами кладбищ


Лидеры коалиции и оппозиции публично призвали всех прекратить споры относительно правовой реформы во время церемония по случая Дня памяти.

С таким призывом выступили премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант, лидер оппозиции Яир Лапид и председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц.

В частности, вышеуказанные лица попросили граждан в официальном письме "оставить споры и протесты за пределами кладбищ в День памяти".

"Мы не должны нарушать святость дня", — сказали они.
 

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