



Лидеры коалиции и оппозиции: оставьте споры за пределами кладбищ



Лидеры коалиции и оппозиции публично призвали всех прекратить споры относительно правовой реформы во время церемония по случая Дня памяти.



С таким призывом выступили премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант, лидер оппозиции Яир Лапид и председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц.



В частности, вышеуказанные лица попросили граждан в официальном письме "оставить споры и протесты за пределами кладбищ в День памяти".



"Мы не должны нарушать святость дня", — сказали они.

