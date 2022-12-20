



Лидеры израильского IT-бизнеса призывают Нетаниягу не губить экономику страны

Десятки крупнейших бизнесменов и венчурных капиталистов, инвестирующих в израильские высокие технологии, обратились к будущему премьер-министру Нетаниягу с призывом не губить экономику страны.



“Мы опасаемся разрушительных последствий для всего бизнеса, и для хайтека в особенности, от тех законодательных инициатив, которые в эти дни реализуются в Кнессете”, – говорится в петиции, подписанной почти сотней известных предпринимателей.



Лидеры израильского хайтека предупреждают, что “подрыв статуса суда, как и нарушения прав меньшинств на почве вероисповедания, пола или сексуальной ориентации, поставят под угрозу существование высокотехнологичной промышленности, построенной в Израиле большими трудами за последние три десятилетия”.



“В местный хайтек ежегодно вливаются миллиарды долларов от иностранных инвесторов, в подавляющем большинстве – из США и Европы. Эти инвесторы, разумеется, ищут прибылей, но они разделяют базовые ценности своих стран и отраслей, в которые они инвестируют”, – пишут авторы петиции.



Венчурные капиталисты напоминают, что подрыв доверия к судебной системе Израиля, незащищенность базовых прав человека могут отпугнуть тех самых инвесторов, деньги которых превратили Израиль в “страну старт-апов”.



“Кто, как не Вы, все это знает”, – обращаются к будущему премьер-министру авторы письма, призывая Нетаниягу “не содействовать подрыву статуса Израиля в мире, а впоследствии – и его экономического роста”.



С подобными предостережениями и призывами обращаются к Нетаниягу в последние недели представители разных профессиональных элит Израиля – от офицеров генерального штаба и коллегии адвокатов до учителей и глав местной власти.



