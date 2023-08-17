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Лидеры харедим отступили от требований законопроекта о воинской повинности
17.08.2023 12:12 Евгения Маркова

Лидеры харедим отступили от требований законопроекта о воинской повинности

В четверг высокопоставленные представители хареди заявили о том, что на фоне протестов населения против судебной реформы не удастся утвердить закон о воинской повинности, предусмотренный коалиционным соглашением.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Kikar Hashabbat, к такому мнению лидеры религиозных партий пришли после встречи с министром обороны Йоав Галантом , который объяснил им, что раскол в израильском обществе препятствует принятию закона в том ключе, которого они требуют. В ходе встречи министр Галант сослался на предупреждения Генерального штаба и кадровой службы ЦАХАЛа, предостерегающие от нежелания светских израильтян, отправлять своих сыновей и дочерей в армию, если правительство примет закон о призыве в том варианте, который предлагается сейчас.

"Мы выслушали Галанта, не согласились, но поняли, что есть проблема. Галант не ведет себя враждебно по отношению к харедим", – говорится в сообщении.
 

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