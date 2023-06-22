



Лидеры друзской общины угрожают возобновлением беспорядков





Лидеры друзской общины обратились с письмом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу после экстренного совещания, которое они провели ночью в Кфар-Ясиф.



Друзы потребовали заморозить работы по строительству ветряных турбин на северных Голанских высотах.



Их призыв прозвучал после беспорядков, произошедших вчера, когда тысячи друзов вышли на демонстрацию и нарушили порядок в знак протеста против этих работ.



Помимо замораживания строительства, лидеры общины требуют, чтобы полицейские силы покинули район строительства до окончания праздников общины, и угрожают продолжить демонстрации, если работы будут продолжены.

