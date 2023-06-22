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Лидеры друзской общины угрожают возобновлением беспорядков
22.06.2023 06:37 Аркадий Бочаровский

Лидеры друзской общины угрожают возобновлением беспорядков



Лидеры друзской общины обратились с письмом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу после экстренного совещания, которое они провели ночью в Кфар-Ясиф.

Друзы потребовали заморозить работы по строительству ветряных турбин на северных Голанских высотах. 

Их призыв прозвучал после беспорядков, произошедших вчера, когда тысячи друзов вышли на демонстрацию и нарушили порядок в знак протеста против этих работ. 

Помимо замораживания строительства, лидеры общины требуют, чтобы полицейские силы покинули район строительства до окончания праздников общины, и угрожают продолжить демонстрации, если работы будут продолжены.
 

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