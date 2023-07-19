



Лидеры бизнеса угрожают остановить экономику из-за правовой реформы





Бизнес-форум, в состав которого входят 75 лидеров израильского делового мира выступил с заявлением, в котором предупредил, что если “одностороннее проведение правовой реформы достигнет "точки невозврата", то они остановят экономику.



"Одностороннее проведение правовой реформы нанесет огромный ущерб израильской экономике, расколет "народную армию", подорвет национальную устойчивость Израиля и приведет к необратимому расколу общества", - говорится в заявлении бизнес-лидеров. Они добавили, что если правительство будет настаивать на своем законопроекте, то форум "использует все законные средства", имеющиеся в его распоряжении.



В число членов Форума входят: Харель Визель, генеральный директор Fox; Хаим Гавриэли, председатель совета директоров Tnuva; Ицик Аберкоэн, генеральный директор Шуферсаль; Лиор Равив, генеральный директор сети отелей Isrotel; Хай Галис, генеральный директор BIG Shopping Centers; Эяль Хенкин, генеральный директор Azrieli Group; Ханан Фридман, генеральный директор Банка Леуми; Смадар Барбер-Цадик, генеральный директор Банка Бейнлеуми; Давид Фаттал, владелец и основатель Fattal Hotels, и Ави Леви, генеральный директор Банка Дисконт.