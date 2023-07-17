



Лидеры бизнеса призвали отменить судебную реформу, но не объявили забастовку

Десятки ведущих отраслевых лидеров призвали правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу прекратить судебную реформу по ограничению судебной власти, хотя и не объявили забастовку в поддержку протестов против спорного законодательства.



Бизнес-форум провел встречу в Тель-Авиве в воскресенье, 16 июля, чтобы обсудить свою стратегию поддержки движения против плана капитального ремонта. На встрече также присутствовал оппозиционный лидер Бени Ганц.



Ключевой частью обсуждения среди 70 собравшихся представителей бизнеса, включая владельцев банков, торговых центров и сетей розничной торговли, был вопрос о том, какой уровень поддержки они готовы оказать протестующим против судебной реформы.



В заявлении бизнес-группа призвала правительство “остановить одностороннее законодательство и предотвратить необратимый ущерб, нанесенный израильской экономике из-за раскола в стране и потери доверия инвесторов к израильской экономике”.



В нем также говорится, что “после прекращения законодательства мы призываем коалицию и оппозицию немедленно вернуться к переговорам”. Не призывая к забастовке, бизнес-форум предупредил, что “пока лидеры всего политического спектра не будут действовать должным образом до того, как ситуация станет необратимой, форум будет действовать решительно, используя имеющиеся в его распоряжении правовые средства в чтобы вернуть политиков за стол переговоров”.



На собрании не присутствовал Арнон Бар-Давид, председатель Гистадрута, который сопротивлялся призывам лидеров протеста объявить забастовку.

