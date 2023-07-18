



Лидеры бизнеса анонсировали акцию протеста в Иерусалиме

Ведущие бизнес-лидеры объявили, что в четверг, 20 июля, установят палатку протеста в Иерусалиме с целью остановить продвижение коалицией закона об ограничении судебного надзора.



"Однобокое законодательство приведет к разрушению экономики и страны. Изменения вносятся путем переговоров", — говорится в сообщении "Бизнес-форума".



"Мы призываем к достижению договоренностей и предотвращению необратимого разрушения экономики Израиля", — говорится в сообщении организации.



В группу входят владельцы банков, отелей, торговых центров и сетей розничной торговли модной одеждой.



