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Лидеры бизнеса анонсировали акцию протеста в Иерусалиме
18.07.2023 15:00 Евгения Маркова

Лидеры бизнеса анонсировали акцию протеста в Иерусалиме

Ведущие бизнес-лидеры объявили, что в четверг, 20 июля, установят палатку протеста в Иерусалиме с целью остановить продвижение коалицией закона об ограничении судебного надзора.

"Однобокое законодательство приведет к разрушению экономики и страны. Изменения вносятся путем переговоров", — говорится в сообщении  "Бизнес-форума".

"Мы призываем к достижению договоренностей и предотвращению необратимого разрушения экономики Израиля", — говорится в сообщении организации.

В группу входят владельцы банков, отелей, торговых центров и сетей розничной торговли модной одеждой.

 

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