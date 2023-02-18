



Лидеры Армении и Азербайджана провели переговоры впервые с октября

Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве США провели первую встречу с октября на фоне обострения напряженности в Нагорно-Карабахском регионе.



Она состоялась в субботу, 18 февраля, в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.



Напряженность обострилась из-за двухмесячной блокады Лачинского коридора - единственного сухопутного маршрута, дающего Армении прямой доступ к Нагорному Карабаху.



Пресс-служба главы правительства Армении сообщила, что на встрече Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали ход работы над проектом мирного договора. При переговорах присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен.



"Премьер-министр Пашинян подтвердил решимость армянской стороны добиться подписания такого соглашения, которое действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе", — сказано в заявлении.



Также стороны обсудили разблокировку региональных транспортных инфраструктур и делимитацию в обеих странах.