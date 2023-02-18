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Лидеры Армении и Азербайджана провели переговоры впервые с октября
18.02.2023 19:54 Алина Груднева

Лидеры Армении и Азербайджана провели переговоры впервые с октября

Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве США провели первую встречу с октября на фоне обострения напряженности в Нагорно-Карабахском регионе.

Она состоялась в субботу, 18 февраля, в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.

Напряженность обострилась из-за двухмесячной блокады Лачинского коридора - единственного сухопутного маршрута, дающего Армении прямой доступ к Нагорному Карабаху.

Пресс-служба главы правительства Армении сообщила, что на встрече Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали ход работы над проектом мирного договора. При переговорах присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Премьер-министр Пашинян подтвердил решимость армянской стороны добиться подписания такого соглашения, которое действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе", — сказано в заявлении.

Также стороны обсудили разблокировку региональных транспортных инфраструктур и делимитацию в обеих странах.

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